Christina Buchheim hatte einem MDR-Reporter zufolge in ihrer letzten Rede als Abgeordnete ein kurzes Resümee gezogen. "Ich blicke auf sieben Jahre Mitgliedschaft in diesem Hohen Hause zurück", begann sie und kam wenig später auf die AfD zu sprechen. Es ging um ein Sommerfest von 2018 und "das politische Ausschlachten durch die AfD in Form der Diskreditierung meiner Person", wie die Linken-Abgeordnete es beschrieb. Die Mitteldeutsche Zeitung hatte damals von "einer Rangelei zwischen AfD-Leuten und Linken-Politikern" bei einem Landtagsfest berichtet.