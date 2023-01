In Köthen ist ein 30 Jahre alter Mann aus Plauen bei einem Unfall auf der B6 ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei stieß sein Wagen am Samstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache an einer Kreuzung mit einem anderen Auto zusammen. Einem Polizeisprecher zufolge erlitten die fünf Insassen schwere Verletzungen. Demnach handelt es sich dabei um zwei achtjährige und einjähriges Mädchen, sowie eine 22-jährige und eine 32-jährige Frau. Alle kämen aus Leipzig.