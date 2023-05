Der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft erklärte, versiegelte Flächen verhinderten, dass Regenwasser versickere. Überschwemmungen könnten die Folge sein. An dieser Stelle zeigt sich auch das Interesse der Versicherungswirtschaft an dieser Studie, die auch auf Vorsorgemöglichkeiten verweist. GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen fordert, die Entsiegelung von Flächen in Angriff zu nehmen. Durch die wachsende Gefahr von Extremwetterereignissen drohten erhebliche Schäden. Außerdem, so Asmussen, heizten sich versiegelte Flächen stärker auf.