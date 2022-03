Warum ist der Boden der Magdeburger Börde so wertvoll? Die Region vom Norden über den Westen bis hin in den Süden von Magdeburg zeichnet ein fruchtbarer Lößboden aus. Gemüsesorten, die auf diesem Boden gepflanzt werden, bringen meist großen Ertrag. Bereits zu DDR-Zeiten wurde die Magdeburger Börde als "Kornkammer" bezeichnet. Auch heute zählt die Börde zu den ertragreichsten Regionen in Deutschland.

Grundsätzlich begrüße der Landesbauernverband die Ansiedlung in Sachsen-Anhalt. Es sei eine innovative Technik, die künftig in Magdeburg angewendet werde. Wie wichtig so etwas sei, habe man durch die Abhängigkeit zu einem globalen Markt in den vergangenen zwei Jahren gemerkt. Wenn man mit der Schlüsseltechnologie nun für sich selbst sorgen und somit auch den Forschungsstandort in Magdeburg und die Hochschulen insgesamt im Land aufwerten kann, dann sei das ein guter Schritt für das Land Sachsen-Anhalt und die Region. Der Landesbauernverband hätte sich aber dennoch gewünscht, dass eine Ansiedlung in Sachsen-Anhalt außerhalb der Börde gelingt.