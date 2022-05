Wird eine neue Straße oder eine neue Wohnsiedlung gebaut, muss in der Regel Vegetationsfläche dafür weichen, also Wiesen, Wälder oder Felder. Das nennt man Flächenverbrauch. Besonders in ländlichen Gebieten führt mehr Bauen nicht nur zu mehr Flächenverbrauch, sondern auch zu mehr Zersiedlung – also dem ungeregelten und/oder unstrukturierten Wachstum von Ortschaften in den unbebauten Raum hinein. Das zieht ökologische, ökonomische und soziale Folgen mit sich.