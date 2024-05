Sachsen-Anhalt wird 2024 voraussichtlich 437 Millionen Euro weniger an Steuern einnehmen als erwartet. Zu diesem Ergebnis kommt laut Finanzminister Michael Richter (CDU) die aktuelle Prognose des Arbeitskreises "Steuerschätzung". Die Summe fehle nun zwar im aktuellen Landeshaushalt, könne jedoch im Rahmen der Schuldenbremse über Kreditaufnahmen ausgeglichen werden, so Richter am Dienstag in Magdeburg. Sparmaßnahmen seien im aktuellen Haushaltsjahr nicht notwendig.