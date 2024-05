Ein Lastwagen ist bei einem Unfall auf der A38 in Richtung Göttingen im Landkreis Mansfeld-Südharz umgekippt – der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Wie ein Polizeisprecher sagte, war der Sattelzug am frühen Dienstagmorgen nahe der Anschlussstelle Berga, direkt an der Thüringer Grenze, aus noch unklarer Ursache von der Straße abgekommen und in den Graben gekippt.