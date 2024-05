Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bad Düben Dudelsäcke, altes Handwerk und gute Unterhaltung beim Mühlentag

20. Mai 2024, 20:04 Uhr

Seit fast 600 Jahren wird hier in Bad Düben das Korn gemahlen. Wenn der Museumsdorf Dübener Heide e.V. das Gebäude in den 90er-Jahren aber nicht gerettet hätte, wäre davon heute wahrscheinlich nur noch wenig zu sehen. Inzwischen erstrahlt die Mühle wieder im alten Glanz und lockte am Museumstag hunderte Besucher an.