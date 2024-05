Bei einem internationalen Wissenschaftswettbewerb von Schülern in Los Angeles hat auch eine Teilnehmerin aus der Altmark gewonnen. Wie die Stiftung "Jugend forscht" in Hamburg am Dienstag mitteilte, erhielt Anne Marie Bobes aus Osterburg zwei Preise in Höhe von insgesamt 3.000 US-Dollar. Sie konnte die Jury mit ihren Helix-Robotern als umweltfreundliche Stromquelle für Straßenlaternen überzeugen. Per 3D-Druck hatte sie dafür mehrere Varianten dieser schraubenförmigen Turbine präsentiert, die sie in einem Windkanal testete.

Bildrechte: MDR/Katharina Häckl