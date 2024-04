Der Autozulieferer Magna wird sein Werk in Roitzsch im Kreis Anhalt-Bitterfeld wie geplant zum Jahresende aufgeben. Wie Betriebsrat Thomas Friedrich erklärte, verlieren damit etwa 250 gut ausgebildete Mitarbeiter ihren Job. Für diese sei eine finanzielle Abfindung ausgehandelt worden.

Magna will die Produktion von Roitzsch laut Betriebsrat Friedrich an den Stammsitz nach Österreich verlagern. Der Automobilzulieferer hat 24 Jahre lang in Roitzsch Allradgetriebe für Verbrenner-Luxusautos hergestellt. Für Elektroautos werden diese Bauteile nicht mehr gebraucht.