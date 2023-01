Der Tote, der am Freitag im Muldestausee nahe Schlaitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld entdeckt worden war, stammt aus der Gemeinde Muldestausee. Wie die Polizei in Dessau-Roßlau weiter mitteilte, seien die Todesumstände des 55-Jährigen aber weiter unklar. Sie würden in der Gerichtsmedizin untersucht.