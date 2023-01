Nach dem Brand eines Lasters auf der A9 ist die Sperrung aufgehoben worden. Wie eine Sprecherin des Brandenburger Polizeipräsidiums MDR SACHSEN-ANHALT sagte, war die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin zeitweise voll gesperrt. Betroffen waren demnach der Abschnitt zwischen Köselitz in Sachsen-Anhalt und Klein-Marzehns in Brandenburg.