Andreas Dittmann ist Bürgermeister in Zerbst und Vorsitzender des Städte- und Gemeindebunds Sachsen-Anhalt. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf

Gemeinschaftsunterkünfte lehnt der Bürgermeister trotzdem ab: Der Stadt ist es aber vor allem wichtig, dass Geflüchtete dezentral unterkommen und dass es "eine soziale und ethnische und religiöse Durchmischung" gibt.



Er sagt: "Wir haben uns in Zerbst von Anfang an an eine dezentrale Unterbringung orientiert. Auch als es in der 2015-Hochphase Bestrebungen des Landkreises gab, in Zerbst eine Gemeinschaftsunterkunft zu schaffen, haben wir mit Verweis auf leerstehende Wohnung den anderen Weg beschritten."



Damals war die Situation offenbar insofern leichter, weil nicht mehrere Krisen auf einmal bewältigt werden mussten.