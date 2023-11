" Leuchten im Schatten" – das Motto vom 32. Kurt Weill Fest könnte sich auf das Exil des berühmten Dessauer Komponisten in den USA beziehen. In diesem Fall wollen die Veranstalter allerdings ein anderes Zeichen setzen: Denn man widmet sich weniger Kurt Weill selbst, sondern vielmehr dem Leben und Wirken von Frauen, die im Schatten ihrer Männer oder ihrer Zeit standen.

So ist das Programm von Frauen bestimmt – ob Alma Mahler, Edith Piaf, Fanny Mendelssohn, Anne Frank, Marie Curie oder Erika Mann. Kurt Weill tritt zumindest auf der Bühne etwas in den Hintergrund. Das habe absolut Sinn, findet die Historikerin Bianca Walther, die beim Festival einige Frauen-Biografien vorstellen wird. Es sei nun einmal so, dass man für Frauengeschichte auch Anknüpfungspunkte brauche. "Wir haben eine bestehende Landschaft von Kunst und Kultur, in der traditionell dem männlichen Schaffen die größere Relevanz beigemessen wurde", so Walther.