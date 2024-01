Platz eins ging an die Universität "Wageningen University and Research" in den Niederlanden, Platz zwei an die Nottingham Trent University im Vereinigten Königkreich. Die nachhaltigste Hochschule Deutschlands landete auf dem dritten Platz. Hierbei handelt es sich um den Umwelt-Campus Birkenfeld in Rheinland-Pfalz.