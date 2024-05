Urteil in Dessau-Roßlau Sicherungsverwahrung für Bademeister: Zwei Jungen im Freibad missbraucht

08. Mai 2024, 13:35 Uhr

Am Landgericht Dessau-Roßlau ist am Mittwoch ein Mann wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt worden. Er hatte im Sommer 2022 als Schwimmmeister in einem Freibad im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gearbeitet und sich dort an zwei Jungen vergangen.