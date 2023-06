Der Campus der Hochschule Anhalt in Bernburg-Strenzfeld sieht im Sommer aus wie ein Botanischer Garten. Überall gedeihen exotische Pflanzen, auf weißen Schildern stehen ihre lateinischen Namen. Palmen wehen im Wind, in einem der Häuser auf dem ehemaligen Kasernengelände ist ein Treibhaus untergebracht, es gibt eine Lehrimkerei.

Die Hochschule Anhalt hat Standorte in Köthen, Dessau-Roßlau und eben in Bernburg. Auf dem Campus in Bernburg-Strenzfeld kann man Landwirtschaft, Ökotrophologie und Landschaftsentwicklung sowie Wirtschaft studieren. Auf dem Campus können künftige Landwirte, Landschaftsentwickler oder Ökotrophologen in Laboren forschen. Der Campus der Hochschule Anhalt in Bernburg-Strenzfeld gleicht einem Botanischen Garten. Bildrechte: Anne Sailer

Studieren und Lehren im Grünen

Professorin Elena Kashtanova vom Fachbereich Landwirtschaft, Ökotrophologie und Landschaftspflege schätzt in Bernburg das Familiäre und die Lehre im Grünen.

Professorin Elena Kashtanova vom Fachbereich Fachbereich Landwirtschaft Bildrechte: Anne Sailer Die Hochschule Anhalt hat Studierende aus aller Welt: 2.500 Studierende kommen aus 180 Ländern. Aber auch aus anderen Städten Deutschlands kommen Studierende nach Bernburg. Esra Vianne Graul etwa ist von Berlin nach Bernburg gezogen. Sie wohnt direkt an der Saale, genießt den ruhigen Campus und das entspannte Leben in der Kleinstadt. Sie sagt: "Ich habe hier einen Lebensstandard, den könnte ich mir halt in einer größeren Stadt definitiv nicht leisten."

Die Studentin Cora Hartmann aus Berlin genießt das Studium in Bernburg. Bildrechte: Anne Sailer Ebenfalls aus Berlin stammt Cora Hartmann. Sie studiert im vierten Semester Ökotrophologie. Sie beschäftigt sich in ihrem Fach mit der Ernährung der Menschen und der Versorgung mit Lebensmitteln. Sie lebt auch in Bernburg und sagt: "Ich kann mich voll auf mich konzentrieren, mich entfalten, mich entdecken."

Coworking-Space der Hochschule im Stadtzentrum

Beide Studentinnen besuchen oft das sogenannte COI. Das ist ein Projektraum der Studierenden mitten in Bernburg, auf dem Marktplatz. COI steht für Coworking, Offene Veranstalungen und Ideen.

Angemietet hat die Hochschule den ehemaligen Fischladen vor etwa 4,5 Jahren, um Präsenz in der Innenstadt zu zeigen. Auf 90 Quadratmetern können die Studierenden dort arbeiten, Freizeit gestalten und interessierte Bernburger einladen. Es gibt Workshops, Kochabende, Ausstellungen, Partys. Das COI organisiert auch Aktionen wie zum Beispiel Bernburg vom Müll zu befreien.

