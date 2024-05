Am Landgericht Dessau-Roßlau ist ein Trio wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass zwei Männer und eine Frau vor zwei Jahren einen 20-Jährigen unter anderem mit Quarzhandschuhen geschlagen hatten. Als Grund gaben sie an, das Opfer habe dem Trio fünf Euro für Cannabis geschuldet.