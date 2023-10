Bernburg Hochschule Anhalt testet senkrechte Solaranlagen auf dem Acker

Sabine Tischew ist die Leiterin des neuen Forschungsprojektes. Bildrechte: MDR/Michel Holzberger

An der Hochschule Anhalt in Bernburg hat ein bundesweit einmaliges Projekt mit erneuerbarer Energie begonnen. Am Montag wurde eine sogenannte "Agri-Photovoltaik-Anlage" in Betrieb genommen. Wie Forschungsleiterin Sabine Tischew MDR SACHSEN-ANHALT sagte, sind dazu auf einem Acker hinter dem Campus senkrechte Solarmodule aufgestellt worden.