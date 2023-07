Neuer MDR-Podcast ab 6. Juli 2023 "You are fucked – Deutschlands erste Cyberkatastrophe"

Am 6. Juli 2021 haben Hacker alle Daten der Verwaltung im Landkreis Bitterfeld verschlüsselt. Nix ging mehr, und für 210 Tage wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Welche Folgen hatte der Hackerangriff, wer steckt dahinter und kann so etwas noch einmal passieren? Darum geht es in dem neuen MDR-Podcast "You are fucked – Deutschlands erste Cyberkatastrophe". Autor der sechsteiligen Reihe ist Digital-Experte Marcel Roth.