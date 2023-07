Die Cyberkriminellen haben die Daten des Landkreises Anhalt-Bitterfeld auf ihre Rechner kopiert und auf den Rechner des Landkreises verschlüsselt. Dort haben sie einen Link ins Darknet hinterlassen. Dazu schreiben sie: "Landkreis Anhalt-Bitterfeld, you are fucked. Do not touch anything." So sah die Meldung auf den Rechnern der Kreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld aus. Bildrechte: MDR

Vier Tage, nachdem diese Nachricht hinterlassen wurde, erklärt der Landkreis den Katastrophenfall – Deutschlands erste Cyberkatastrophe.

Zunächst einmal konnten 950 Menschen in einer Verwaltung nicht arbeiten. Nur die IT-Abteilung stand wochen-, gar monatelang unter Strom. Und wenn eine Kreisverwaltung nicht arbeiten kann, wirkt sich das auf die Menschen aus. Zum Beispiel auf Fahrschüler, weil der Landkreis ihnen keine Nummern zuteilen kann, die sie brauchen, um sich zur Prüfung anzumelden.



Oder auf ausländische Studierende, die nach einem Urlaub in ihren Heimatländern stranden – weil die Ausländerbehörde des Landkreises ihnen nicht anerkannte Papiere in die Hand gedrückt hat. Oder auf Kreistagsabgeordnete, denen Informationen aus dem digitalen Ratsinfosystem fehlen. Kurzzeitig gab es im Sommer 2021 sogar die Sorge, dass Sozialleistungen nicht ausgezahlt werden können.

Alle Experten gehen davon aus, dass die Täter aus Russland kommen. Sie können das anhand der "Handschrift" der Software nachweisen und ziehen eine Art Entwicklungslinie seit 2007. Die Angreifer selbst haben sich "PayOrGrief" genannt. In einem internen Bericht geht das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) davon aus, dass die Software starke Ähnlichkeit mit der Software der Gruppe Doppelpaymer hat. Das LKA Nordrhein-Westfalen hat im März drei Beschuldigte zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Im Podcast sammeln wir Indizien dafür, ob einer der Beschuldigten Kontakte zu russischen Nachrichtendiensten und der Wagner-Gruppe hat.

Hat die Landkreisverwaltung richtig agiert?