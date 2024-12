Quietschblau während der Balz

Die Moorfrösche haben eine Besonderheit. "Der Moorfrosch ist so ziemlich das coolste Amphib, was wir weit und breit haben", meint Schonert. Denn: Während der Balz werden die Männchen quietschblau. "Es ist keine echte Farbe, vielmehr lagert sich bei den Tieren Lymphflüssigkeit in der Haut ein und in der Reflektion des Lichtes wirken die daumengroßen Frösche dann blau", erklärt Schonert.

Bildrechte: Axel Schonert

Es sei ein wundervoller Anblick, den der Amphibienexperte so aber nur von früheren Geburtstagen kennt. Inzwischen tauchen in den Elbauen im Kreis Wittenberg nur noch äußerst selten Moorfrösche auf. "Der Moorfrosch ist auf eine gewisse Feuchtigkeit in der Landschaft und in der Luft angewiesen. Wenn die nicht da ist, dann sterben sie einfach. Insbesondere nach den letzten sechs Dürrejahren ist der Moorfrosch hier nahezu ausgestorben", sagt der 50-Jährige mit gedrückter Stimme.

Klimawandel macht Moorfrosch zu schaffen