In Sachsen-Anhalts Gefängnissen soll in Zukunft eine neue Technik gegen Drogen zum Einsatz kommen. Dazu will das Land spezielle Detektoren kaufen. Laut Justizministerium sind in den Gefängnissen gerade zunehmend neuartige psychoaktive Substanzen (NPS) in Umlauf. Diese würden zum Beispiel auf Briefe geträufelt und so an die Insassen geschmuggelt. Die Bild-Zeitung hatte im November berichtet, wie Kinder-Zeichnungen zum Drogenschmuggel verwendet wurden. Die Häftlinge konsumierten die Drogen dann, indem sie die Papierfetzen rauchten oder in Getränken auflösten und tränken.