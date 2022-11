Hintergrund ist, dass immer mehr Menschen in der Einrichtung sind, die von mehreren Substanzen abhängig seien, darunter Designerdrogen wie Crystal Meth oder sogenannte Legal Highs. Der Konsum führe nicht nur in die Abhängigkeit, sondern schädige auch das Gehirn und sorge für eine gestörte Persönlichkeitsentwicklung. Häufig gehe damit auch erhöhte Gewaltbereitschaft einher.

Bis in die 1990er Jahre waren in der Unterkunft den Angaben nach vor allem alkoholabhängige Straftäter untergebracht gewesen.

In Bernburg gibt es 179 Plätze für Menschen, die von berauschenden Substanzen abhängig sind und deshalb straffällig wurden. Ende Oktober waren dort 209 Personen untergebracht. Die Überbelegung ist ein gravierendes Problem im Maßregelvollzug, Erweiterungsbauten sind in Arbeit. In der Einrichtung in Bernburg sind den Angaben zufolge rund 330 Mitarbeiter tätig.