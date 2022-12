"Dabei sein und nicht schweigen" so heißt der Text, den Gabriele Stötzer 1977 mit ihrer Schreibmaschine getippt hat. Und so lautet bis heute ihr Motto. Nach ihrer Entlassung lehnt sie die Ausreise in den Westen ab. "Ich hatte meinen Dickkopf. Ich dachte, ich wollte das nicht, dann gehe ich auch nicht. Also ich wollte nicht in den Westen gehen, damit es mir besser geht, sondern ich habe immer so eine Gesellschaftsplanung gehabt, ich wollte die Gesellschaft verbessern."