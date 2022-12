Matthias Redlich: "Cannabis ist längst überall. Ein Dorf kann noch so klein sein, trotzdem wird es dort Cannabis geben, und in den Städten sowieso. Ich bin in Magdeburg aufgewachsen und das erste Mal zu Schulzeiten mit Cannabis in Berührung gekommen, ungefähr mit 15 oder 16. Es war verboten und hatte allein dadurch einen gewissen Reiz. Damals fand ich es aber ziemlich komisch, mein Herz hat stark geklopft, ich habe mich nicht gut gefühlt, einmal hatte ich sogar Kreislaufprobleme. Das war als Erfahrung nicht schön. Ich habe es dann schnell wieder gelassen.