Sachsen-Anhalt hat am Wochenende die bislang heißesten Tage des Jahres erlebt. Mit 38,4 Grad war es am Wochenende in Jessen am wärmsten. Die Hitze hat auch erste Spuren auf den Straßen hinterlassen. Auf der A9 Richtung München hat sich zwischen Coswig und Vockerode teilweise die Fahrbahndecke gelöst. Wegen Trockenheit herrscht teils hohe Waldbrandgefahr. Südwestlich von Berlin fingen zwei Wälder Feuer, mehrere Hundert Menschen mussten ihre Häuser verlassen.