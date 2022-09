In Merseburg hingegen gibt es Verbotszonen, in denen die Roller nicht abstellen werden können. So wird durch die Bolt-App verhindert, dass in hochfrequentierten Bereichen wie beispielsweise in der Fußgängerzone und in Grünanlagen geparkt wird. Wie in Halle läuft die Zeit weiter, bis der Roller aus der Verbotszone entfernt wurde.