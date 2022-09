Im Streit um die ohne Erlaubnis in Magdeburg aufgestellten E-Scooter hat Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) erklärt, dass die Leih-Roller in der Stadt zunächst geduldet werden. Ein Anhörungsgespräch mit dem Anbieter sei geplant, habe allerdings noch nicht stattgefunden, sagte die Rathauschefin MDR SACHSEN-ANHALT. Einen genauen Termin könne sie nicht nennen.

Borris erklärte weiter, sie habe in Auftrag gegeben, die Bürgerinnen und Bürger in Magdeburg zu befragen, was sie von den E-Scootern halten. Ziel sei es, dass die Befragung bis Ende Oktober abgeschlossen werde. Die Ergebnisse sollen in eine Beschlussvorlage für den Stadtrat einfließen. Parallel werde ein Konzessionsverfahren vorbereitet, um zu bestimmen, unter welchen Bedingungen man in Magdeburg E-Scootern wolle.