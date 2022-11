Viele Restaurants und Hotels in Sachsen-Anhalt warten auf dringend benötigte Hilfen gegen die steigenden Energiepreise. Der Präsident des Branchenverbandes DEHOGA, Michael Schmidt, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, durch Corona hätten viele Inhaber bereits ihre Rücklagen aufgebraucht. Nun schlügen die hohen Energiepreise ins Kontor. Am meisten störe die Unsicherheit, dass man heute nicht wisse, was morgen passiere. Manche Betriebe könnten etwa bis zu 800 Prozent höhere Energiekosten haben, so Schmidt. Das seien dann fast Todesstöße.