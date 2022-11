Das Gastgewerbe in Sachsen-Anhalt bekommt die Auswirkungen der Inflation zu spüren. Der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Sachsen-Anhalt, Michael Schmidt, erklärte, viele Menschen überlegten es sich zweimal, ob sie in eine Gaststätte gehen oder zu Hause essen. "Wir sehen rückläufige oder stagnierende Umsätze", so Schmidt.