Allstedt, Coswig, Nordharz, Wanzleben Vorläufige Ergebnisse der vier Bürgermeisterwahlen: So wurde gewählt

25. Februar 2024, 20:39 Uhr

In Allstedt und Coswig sowie in den Gemeinden Nordharz und Wanzleben-Börde wurde am Sonntag gewählt. Zwei Entscheidungen waren dabei garantiert: In Allstedt fand bereits die Stichwahl statt, weil es am 11. Februar keine entscheidende Mehrheit gab. In der Gemeinde Nordharz gab es nur zwei Kandidaten. Alle Wahllokale waren am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.