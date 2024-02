Warum also sind Frauen in der Kommunalpolitik noch immer in der Minderheit? "Darüber haben wir auch beim Bürgermeisterinnen-Treffen im vergangenen Jahr diskutiert", erzählt Doreen Krüger. "Der Zeitfaktor spielt eine Rolle, weil Frauen eben in der Regel doch noch mehr für die Familie da sind. Teilweise ist es aber auch Unwissenheit und Unsicherheit. Viele wissen nicht, wie viel Aufwand das überhaupt macht. Außerdem wägen Frauen wahrscheinlich doch eher mal ab, ob sie den Aufgaben gewachsen sind. Also: Was kommt da auf mich zu und schaffe ich das wirklich?"