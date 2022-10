Bei Intel arbeiten und am oder im Harz wohnen – das könnte sich schon wegen der räumlichen Nähe als durchaus attraktiv erweisen. Über die Chancen, die die Ansiedlung des US-Chip-Herstellers bei Magdeburg für den Landkreis Harz mit sich bringe, darüber informierte Staatssekretär Jürgen Ude am Donnerstagabend in Halberstadt. Die B81 bis zum Harz dreispurig zu verlängern, darüber werde ja bereits laut nachgedacht.