In diesem Jahr gibt es auch einige Jubiläen zu feiern. Die 1. Köthener Karnevalsgesellschaft KUKAKÖ 1954 feiert am 11.11. ihr 30-jähriges Jubiläum. "1992 hat in Köthen der Karneval mit einem Umzug nach der Wende wieder begonnen. Deshalb gibt es diesmal einen Jubiläumsumzug", sagte Senatspräsident Ronald Mormann.