Nach zwei Jahren Karneval unter Pandemie-Bedingungen soll in diesem Jahr wieder richtig gefeiert werden. Wenn strengere Regeln beschlossen werden, will sich der Verein aber entsprechend anpassen. "Da sind wir recht flexibel. Wir wollen unbedingt, dass die Veranstaltungen stattfinden. Wir werden also alles tun, was nötig ist", so Hermann. Ob Maskenpflicht, Abstand oder ausreichend Desinfektionsspender – man werde sich nach der entsprechenden Verordnung richten.

Freude über "normalen" Karneval

Karneval oder Fasching: Wo sagt man was? Bildrechte: MDRklärt/Max Schörm Ähnlich äußert sich auch der Präsident des Landeskarnevalverbandes, Dirk Vater. Alle Vereine hofften, dass sie in diesem Jahr den Karneval wieder richtig feiern können. Allerdings geht Vater davon aus, dass manche Vereine sich noch etwas zurückhalten, vielleicht weniger Veranstaltungen machen als vor der Pandemie. Bis man wieder dieses Niveau erreiche, werde es wohl noch ein, zwei Jahre dauern, so Vater.

Am 11.11. ist die "Tanzgruppe Merseburg-Meuschau" zum Faschingsumzug in Halle und danach zur Schlüsselübergabe in Merseburg. Außerdem sind drei große Veranstaltungen um den Rosenmontag herum geplant: "Im Januar findet an drei Tagen der große Saalekreisfasching statt", erzählt Elisabeth Hermann. Dazu gehörten der Behindertenfasching, der Saalekreisfasching und ein großer Kinderfasching. An allen drei Veranstaltungen seien insgesamt etwa 1.000 Leute beteiligt. Den Karnevalsabschluss bildet der Rosenmontagsumzug in Halle.

Straßenkarneval ist Highlight für Kids