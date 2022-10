Am längsten dauerte es laut Statistik, Fliesenleger zu finden. In diesem Beruf war eine Stelle im Land im Schnitt sogar gut ein Jahr (370 Tage) frei. Hingegen wurden am schnellsten freie Jobs in der Verwaltung besetzt, nach einem Monat (31 Tage). Etwa 330 Tage war eine Stelle laut Statistik in Berufen der Überwachung und Wartung von Eisenbahninfrastruktur frei, im Beton- und Stahlbetonbau 300 Tage.