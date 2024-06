500 Stellen, das entspricht in Sachsen-Anhalt der Mitarbeiterzahl eines größeren Mittelständlers. So viele Stellen blieben in der Landesverwaltung im letzten Jahr unbesetzt – das ist das Ergebnis einer Kleinen Anfrage von Kristin Heiß, Finanzpolitikerin in der Landtagsfraktion der Linken. Für Heiß zeigt sich darin ein grundlegendes Problem: "Es gibt eine hohe Fluktuation von Personal im Land und es dauert sehr lange, bis neues Personal überhaupt eingestellt wird." Neueinstellungen könnten mitunter bis zu acht Monate dauern, weswegen so mancher Bewerber wieder abspringen würde.

