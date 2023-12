Vierzehn Jahre später, 2023 sagt Göbel im MDR SACHSEN-ANHALT Podcast "Digital leben": "Dass es tatsächlich so langsam geht, das habe ich unterschätzt. In diesem Geschäft gehört es auch dazu, manchmal Dinge hinnehmen zu müssen, über die man eigentlich nur noch den Kopf schütteln kann." Zwar würde die deutsche Idee des elektronischen Personalausweises international viel kopiert, aber in Deutschlands selbst gäbe es Probleme, ihn in die Breite zu bekommen. "Wir müssen scheitern lernen, aber auch daraus Konsequenzen ziehen", sagt Göbel.