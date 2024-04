Das ist manchmal so ein Pingpong-Spiel: Wieso schafft das Land nicht die entsprechende Software an? Auf der anderen Seite sagt das Land, das ist Sache der Kommunen. So geht das dann hin und her. Und das könnte besser organisiert sein. Das ist eine lange Fragestellung für die Verwaltungswissenschaften und es sind Dinge, an denen wir arbeiten und die zurecht kritisiert werden. Warum engagieren sich das Land, der Städte- und Gemeindebund oder Landkreistag nicht mehr?

Wir berichten gerade über eine umstrittenen und vermutlich nicht-datenschutzkonforme und IT-sicherer Software. Sie wird in zwei Gesundheitsämtern in Sachsen-Anhalt und in fünf in Thüringen genutzt bzw. erprobt. Die "Zeit" berichtet, dass in Rheinland-Pfalz eine Verwaltungsmitarbeiterin gleichzeitig in Nebentätigkeit für die Herstellerfirma tätig ist. Das hat wohl ein Geschmäckle. Ist Software-Beschaffung anfällig für unlauteren Wettbewerb, für Korruption oder dafür, besonders viel Steuergeld zu verbrennen?