Sachsen-Anhalts Kommunen setzen derzeit noch kaum auf Künstliche Intelligenz. Vor allem die Verwaltungen sind dabei zurückhaltend, ergab eine Umfrage im Land. Wenn KI eingesetzt wird, dann vor allem im Bereich der Kommunikation. So nutzen die Stadtwerke Magdeburg Chatbots für Kundenfragen, während die Stadt Halle das Thema Gebärdensprache in den Blick nimmt. An gemeinsamen Lösungen mangelt es jedoch noch.