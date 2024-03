Eine weitere Konstante der Statistik bleiben die Diebstahlhochburgen in Sachsen-Anhalt: Magdeburg (2.301) und Halle (2.140). In Magdeburg kamen 2023 auf 1.000 Menschen knapp zehn Anzeigen von Fahrraddiebstählen. In Halle lag der Wert bei neun Anzeigen. Auffällig ist, dass in Halle – entgegen dem landesweiten Trend – 294 Fälle mehr gemeldet wurden als im Vorjahr.



In knapp jeder dritten Gemeinde – vor allem in ländlichen Regionen in Sachsen-Anhalt – gab es hingegen keine Anzeigen.