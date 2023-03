Die mit Abstand meisten Fälle von Fahrraddiebstahl wurden in Magdeburg (2.606) und Halle (1.846) gemeldet. Umgerechnet auf 1.000 Menschen waren damit in der Landeshauptstadt elf Personen von einem Raddiebstahl betroffen, in Halle rein rechnerisch 7,8. Landesweit liegt der Wert bei rund 4,2 Fällen je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. In knapp jeder dritten Gemeinde – vor allem in ländlichen Regionen in Sachsen-Anhalt – wurde hingegen kein einziger Fall zur Anzeige gebracht.