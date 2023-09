Geld fehlt laut dem Landesfeuerwehrverbands-Vorsitzenden an vielen Enden. Gerätehäuser und Einsatzfahrzeuge sowie die persönliche Ausrüstung der Feuerwehrkräfte seien häufig in die Jahre gekommen. Dabei könnte zeitgemäße Ausrüstung ein weiterer Schlüssel für mehr Interesse am Ehrenamt bei der Feuerwehr sein, sagt Lohse. Für moderne Technik könnten sich schließlich viele begeistern.

Trotz der deutlich angestiegenen Fördermittel für die Freiwillige Feuerwehr in Sachsen-Anhalt in den Jahren um 2018, schaut Lohse besorgt in die Zukunft. Die Bemühungen der letzten Jahre habe er wahrgenommen, doch der Bund habe Sparmaßnahmen in der inneren Sicherheit und der Gefahrenabwehr angekündigt. Das werde in der kommenden Zeit auch die Freiwilligen Feuerwehr spüren. Zwar finanzierten die Gemeinden in erster Linie die Freiwillige Feuerwehr: Spare aber der Bund, seien die Technischen Hilfswerke und Wehren schlechter ausgestattet – zum Beispiel mit Einsatzfahrzeugen.