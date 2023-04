Ausbildung als Retter Warum Freiwillige zur Feuerwehr gehen

Hauptinhalt

Bildrechte: Johanna Daher

40 Stunden büffeln – nur für den ersten Teil eines Lehrgangs. Neben der Arbeit, abends und am Wochenende. Um dann zu einer Aufgabe nachzugehen, die darin besteht, dort hineinzugehen, wo andere rausrennen. Wer zur Freiwilligen Feuerwehr will, macht genau das. In Aschersleben läuft gerade ein Grundausbildungslehrgang für den aktiven Einsatzdienst. Gute Gründe, zur Feuerwehr zu gehen.