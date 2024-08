Die Fledermäuse hatten zuletzt in Sachsen-Anhalt keinen guten Stand. Milde Temperaturen hatten die Tiere bereits zum Ende des Winters vorzeitig aus dem Winterschlaf gelockt. Allerdings gab es noch kaum Nahrung in Form von Insekten. Hitze und Trockenheit führten in den Jahren 2015, 2018 und 2020 dazu, dass Bäche und Sumpfgebiete austrockneten. Auch das Insektensterben führte zu einer Verringerungen der Fledermauspopulationen. Viele Tiere hatten laut Nabu daraufhin die Flucht in feuchtere Gebiete ergriffen.