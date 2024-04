Bildrechte: Nabu

Einheimische Arten Fledermäuse beenden zu früh den Winterschlaf

18. April 2024, 00:17 Uhr

In Sachsen-Anhalt sind 20 verschiedene Fledermausarten heimisch. Über den Winter, wenn es an Insekten mangelt, halten die nachtaktiven Tiere Winterschlaf. Statt im April haben in diesem Jahr einige Fledermäuse ihre Winterruhe viel zu früh bereits im März oder sogar Februar beendet. Sie müssen dadurch mit schlechten Nahrungsbedingungen klarkommen.