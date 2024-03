Bäume und Gestrüpp Aufforstung im Harz: Drohne wirft Saat über Steilhängen ab

13. März 2024, 13:35 Uhr

Die Aufforstung im Harz geht voran – nur ist das an steilen Hängen nicht so einfach. An der Steinernen Renne bei Wernigerode hat am Dienstag eine Drohne das Saatgut abgeworfen. Auf der Kahlfläche, auf der einst Fichten wuchsen, soll nun ein neuer Wald entstehen: Mit Douglasien, Weißtannen, Hirschholunder und Gestrüpp. Dabei ist alles durchgeplant, von der Route der Drohne bis zum Schutz der jungen Bäume.