20 Arten leben nach Angaben des Experten aktuell in Sachsen-Anhalt. Durch die Klimaerwärmung stünden zwei weitere Arten in der Warteschlange. Die größte Art im Land sei derzeit das Große Mausohr mit einem Gewicht von etwa 35 Gramm, die kleinste heimische Art ist die Nymphenfledermaus. Nach ihrem Winterschlaf wurden Exemplare mit einem Gewicht von rund vier Gramm gemessen.

Den Bestand der Tiere kann man in Sachsen-Anhalt nicht in Zahlen fassen, sagte Ohlendorf. Bei vielen Arten könne man das aufgrund der Lebensweise in der Höhe und der versteckten Unterschlüpfe nicht bewerkstelligen. Bei einigen Arten gebe es Zuwächse auf niedrigem Niveau, andere nähmen im Bestand ab. Insbesondere Wasser- und Futterknappheit sowie wegbrechende Lebensräume gefährdeten den Bestand einiger Arten. Auch Windkraftanlagen seien ein Faktor. Sie wischten die Tiere mitunter einfach vom Himmel, führte er aus.