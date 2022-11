Was hat eine Fußballmannschaft mit einem Rasen gemeinsam? Wenn alle Spieler auf dem Feld stehen, sind die Chancen zu gewinnen am höchsten. Der Biodiversitätsforscher Nico Eisenhauer (Professor für Experimentelle Terrestrische Ökologie an der Uni Leipzig) spricht von Teamwork im und auf dem Rasen. "Und dieses Teamwork sehe ich eben auch in der Biodiversität", so der Forscher. Denn Teams mit unterschiedlichen Eigenschaften funktionieren einfach viel besser. "Das fasziniert mich durchaus, wie dann verschiedene Arten oder verschiedene Eigenschaften miteinander interagieren und dann gemeinsam entweder das Funktionieren von Ökosystem oder von Mannschaften verbessern."